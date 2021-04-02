Antalya'da yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu. Dutlubahçe Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Veli Türkmen'den (55) haber alamayan yeğeni evine gitti. Yedek anahtarla girdiği evde Türkmen'in hareketsiz şekilde yattığını gören yeğeni, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Türkmen'in cenazesi Antalya Adli Tıp morguna götürüldü.

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