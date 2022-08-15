TEDAVİ İÇİN DOKTORDAN RANDEVU ALMIŞTI, CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika
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TEDAVİ İÇİN DOKTORDAN RANDEVU ALMIŞTI, CANSIZ BEDENİ BULUNDU

15.08.2022 14:33

Antalya'da yalnız yaşayan Turgay Bağrıyanık (68), evinde ölü bulundu.

Antalya'da yalnız yaşayan Turgay Bağrıyanık (68), evinde ölü bulundu.

Çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen Bağrıyanık'ın bugün için doktordan randevu aldığı öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Recep Peker Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Turgay Bağrıyanık'tan haber alamayan yakınları, yaşadığı yere geldi. Burada çilingir yardımıyla polisle eve giren yakınları, Bağrıyanık'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Bağrıyanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen Bağrıyanık'ın bugün doktordan randevu aldığı ortaya çıktı. Bağrıyanık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEDAVİ İÇİN DOKTORDAN RANDEVU ALMIŞTI, CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEDAVİ İÇİN DOKTORDAN RANDEVU ALMIŞTI, CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika
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