Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Recep Peker Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Turgay Bağrıyanık'tan haber alamayan yakınları, yaşadığı yere geldi. Burada çilingir yardımıyla polisle eve giren yakınları, Bağrıyanık'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Bağrıyanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen Bağrıyanık'ın bugün doktordan randevu aldığı ortaya çıktı. Bağrıyanık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. ( DHA )

Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TEDAVİ İÇİN DOKTORDAN RANDEVU ALMIŞTI, CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.