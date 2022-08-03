HABER ALINAMAYAN ODİYOMETRİST, EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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HABER ALINAMAYAN ODİYOMETRİST, EVDE ÖLÜ BULUNDU

03.08.2022 09:48
HABER ALINAMAYAN ODİYOMETRİST, EVDE ÖLÜ BULUNDU

Antalya'da yalnız yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan Kepez Devlet Hastanesi'nde görevli odiyometrist Mesut Kurt (32), evinde ölü bulundu.

Antalya'da yalnız yaşayan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan Kepez Devlet Hastanesi'nde görevli odiyometrist Mesut Kurt (32), evinde ölü bulundu. Kurt'un evin mutfağında bulunan ferforjeye bağladığı iple intihar ederek yaşamına son verdiği, Scottish cinsi kedisinin ise evden ayrılmadığı ortaya çıktı. Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yuksekalan Mahallesi 542 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'nci katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Mesut Kurt'tan iki gündür haber alamayan iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler eve merdiven yardımıyla balkondan girdi. Mesut Kurt'un mutfakta önce jiletle sol el bileğini kesmeye çalıştığı daha sonra ise ferforjeye kendisini asarak yaşamına son verdiği ortaya çıktı.

Kepez Devlet Hastanesi'nde odiyometrist olarak görev yapan ve iki gündür işine gitmeyen Kurt'un Scottish cinsi kedisinin ise evden ayrılmadığı ortaya çıktı.

Mesut Kurt'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HABER ALINAMAYAN ODİYOMETRİST, EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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