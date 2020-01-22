Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde, Türkiş'in yalnız yaşadığı müstakil evin lambalarının dünden beri açık olduğunu fark eden komşuları, eve gelerek zili çaldı.

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