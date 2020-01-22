Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki Fatma Türkiş evinde ölü bulundu.

Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu, System.String[]

Antalya'da yalnız yaşayan 72 yaşındaki Fatma Türkiş evinde ölü bulundu.

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde, Türkiş'in yalnız yaşadığı müstakil evin lambalarının dünden beri açık olduğunu fark eden komşuları, eve gelerek zili çaldı.

Kapıyı açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Türkiş'in cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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