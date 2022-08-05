Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

05.08.2022 22:09
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

ANTALYA'da yalnız yaşayan yüzde 60 engelli Hüseyin Kalkancı (52), evinde çıplak şekilde ölü bulundu.

ANTALYA'da yalnız yaşayan yüzde 60 engelli Hüseyin Kalkancı (52), evinde çıplak şekilde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 242 sokak üzerinde bulunan apartmanın giriş katında meydana geldi. Dünden bu yana Hüseyin Kalkancı'dan haber alamayan annesi, akşam saatlerinde durumu arkadaşlarına haber verdi. Kalkancı'nın arkadaşları eve gelerek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, evin giriş kapısını çilingir yardımıyla açarak daireye içeri girdi. Polis ekipleri Kalkancı'yı çıplak vaziyette yüz üstü hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kalkancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin, Kalkancı'nın ölümünü şüpheli bulması üzerine eve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hüseyin Kalkancı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Hüseyin Kalkancı'nın hiç evlenmediği, yüzde 60 engelli olduğu ve kalp rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu - Son Dakika

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