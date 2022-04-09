Antalya'da yamaç paraşütçüsü, yedek paraşütüyle denize iniş yapmak zorunda kaldı - Son Dakika
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Antalya'da yamaç paraşütçüsü, yedek paraşütüyle denize iniş yapmak zorunda kaldı

09.04.2022 18:41
Antalya'da yamaç paraşütçüsü, yedek paraşütüyle denize iniş yapmak zorunda kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü ile tandem atlayışı yapan sporcu, paraşütünün kanadının arızalanması üzerine yedek paraşütüyle denize indi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü ile tandem atlayışı yapan sporcu, paraşütünün kanadının arızalanması üzerine yedek paraşütüyle denize indi.

Yaklaşık 800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den kız arkadaşıyla tandem atlayışı yapan yamaç paraşütçüsü Serkan Yılmazoğlu, paraşütün kanadının açılmaması üzerine yedek paraşütünü açarak Kleopatra Plajı'na 30 metre açıktaki denize iniş yapmak zorunda kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine hareket etti ancak Yılmazoğlu ve kız arkadaşı kendi imkanlarıyla denizden çıktı.

Yılmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınav için antrenman yaptığını söyledi.

Bunun için Yassıtepe'den kız arkadaşıyla kalkış yaptığını belirten Yılmazoğlu, "Uçuş sırasında acil bir durum yaşadım. Yedek paraşütümü açıp denize girdim. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle durumlar başımıza gelebiliyor. Sağ salim inişimizi yaptık. Üstümü değiştirip uçuşa çıkabilirim." diye konuştu.

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Kleopatra, Antalya, Alanya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yamaç paraşütçüsü, yedek paraşütüyle denize iniş yapmak zorunda kaldı - Son Dakika


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