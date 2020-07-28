Antalya'da yamaç paraşütüyle atlayan psikolog gitar çalıp şarkı söyledi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotuyla atlayış yapan psikolog Serkan Çimen, yüzlerce metre yüksekte Alanya manzarasında gitar çaldı, şarkı söyledi.
Alanya'da yaşayan psikolog Serkan Çimen, 800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den gitarıyla yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi.
Gökyüzünde gitar çalıp "Aldırma deli gönlüm" şarkısını söyleyen Çimen'in, Alanya Kalesi ve deniz manzarasındaki uçuşu aksiyon kamerasıyla da kaydedildi.
Çimen, yamaç paraşütü pilotu tarafından Kleopatra Plajı sahiline sorunsuz şekilde indirildi.