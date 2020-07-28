Antalya'da yamaç paraşütüyle atlayan psikolog gitar çalıp şarkı söyledi - Son Dakika

Gökyüzünde gitar çalıp "Aldırma deli gönlüm" şarkısını söyleyen Çimen'in, Alanya Kalesi ve deniz manzarasındaki uçuşu aksiyon kamerasıyla da kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 07:03

Kaynak: AA

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