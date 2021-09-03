Antalya'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı helikopterle bölgeden alınarak, Kestel Mahallesi 'nde bulanan piste götürülen Cömert, ilk müdahalesinin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AKUT, UMKE itfaiye, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yassı Tepe mevkisinde yamaç paraşütüyle atlayan Ersin Cömert, kısa süre sonra kayalıklara düştü.

Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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