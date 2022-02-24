Antalya'da yanan baraka kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Antalya'da yanan baraka kullanılamaz hale geldi

24.02.2022 16:17
Antalya'da yanan baraka kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kepez ilçesinde barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Baraj Mahallesi'nde N.Y'ye ait barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında barakada kimsenin olmadığı bildirildi.

Olaya ilişkin polisin incelemesi sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yanan baraka kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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