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Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı - Son Dakika

Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı

05.12.2021 17:28

Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı Antalya'da 150 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü Antalya'da 250 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi metruk bir bina alevlere teslim olarak küle döndü.

Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı

Antalya'da 150 yıllık tarihi bina çıkan yangında küle döndü

ANTALYA - Antalya'da 250 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi metruk bir bina alevlere teslim olarak küle döndü. Yangın anında içeride bulunan bimekan bir kadın ise 2'nci kattan atlayarak hayatta kaldı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa İlçesi Balbey Mahallesi 421 sokak üzerinde bulunan yaklaşık 250 yıllık metruk tarihi binada saat 16: 00 sıralarında çıktı. Metruk binadan dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Asırlık bina bir anda alevlere teslim oldu. Mahalle halkı ise büyük korku yaşayarak adeta sokağa döküldü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler yangının diğer binalara sıçramaması için büyük mücadele verdi.

Zehra atlayarak hayatta kaldı

Yangın anında içeride bimekan 3 şahsın olduğu öğrenildi. Şahıslardan Zehra isminde bir kadın kendisini 2'inci katın penceresinden aşağı atarak alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Genç kızın önce eşyalarını daha sonra kendisini aşağı attığı görüldü. İlk yardıma ise mahallede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşlar tarafından bölgeden uzaklaştırılan genç kız, gelen sağlık çalışanlarının yardım taleplerini ise uzun süre kabul etmedi. Genç kız sağlıkçılara, "Korkuyorum. Eşyalarımı istiyorum. Öldürecekler beni. Uzatamıyorum ayağımı. Dokunma. Sırf o çantalar için bunu yapıyorsunuz. Çantalarımı almadan hiçbir yere gitmem. Getirin benim çantalarımı. Üstüm başım kirli ben hastanede kalamam" diye feryat etti. Diğer iki kişinin ise evin arka kapısından çıkarak kaçtığı belirtildi.

"İçeriden alevler çıkmaya başlayınca bayan aşağı atladı"

Yangının nasıl çıktığını bilmediğini belirten sahibi Mehmet Ali Yılmaz, "Buradaki adamları şikayet ediyorum. 4 gün önce buradan birilerini çıkararak polise teslim ettim. Bina bize dededen kalmadır. Hergün burada adam kalıyor" sözlerine yer verdi. Yangın anını anlatan ise İrfan Arınık, "İtfaiyeye haber verdik. İçeride bayan vardı. İçeriden alevler çıkmaya başlayınca bayan aşağı atladı. 3 kişilerdi. 2 tanesi arkadan kaçtı. İçeride şuanda kimse yoktu" sözlerine yer verdi.

"Buna Sırrı Paşan konağı derler"

Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu ise yaşanan yangınlara adeta isyan ederek, "Burası Antalya'da kurulan ilk Türk mahallesidir. Tarihi mahalledir. Hergün bir konak yanıyor. Tarihi eserler kül oluyor. Mahalleye kamera sistemi istiyorum. Bizim gücümüz kalmadı. Yatağını yorganının alan bağımlı kişiler buralarda yatıyor. Birisi kovalanıyor diğeri geliyor. 2 gün önce başka bir konak daha yandı. Bu bina 250 yıllık var. Buna Sırrı Paşan konağı derler" açıklamasına yer verdi.

Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı
Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı

Muratpaşa, 112 Acil, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da korku dolu anlar: Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı - Son Dakika
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