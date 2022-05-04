Antalya'da yanan evde dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yanan evde dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

04.05.2022 16:43
Antalya'da yanan evde dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Antalya'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'ndeki 5 katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Muhammet ve 5 yaşındaki Mustafa Sasullu, yakınları tarafından çıkartıldı.

Dumandan etkilenen 2 çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangının ardından eve gelen anne Ümit Sasullu, gözyaşı döktü.

YORUMLAR
500
Kumluca'da köylülere gelir getirecek ormanlar oluşturuluyor Kumluca'da köylülere gelir getirecek ormanlar oluşturuluyor Son dakika! Antalya'da kaybolan alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu Son dakika! Antalya'da kaybolan alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu

Antalya, Yangın, Kepez, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yanan evde dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Fotoğraf çektirirken dengesini kaybeden genç adam denize düştü: 12 saattir aranıyor
16:10 Athena Tapınağı'nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı!
16:07 Fransa bu skandalla çalkalanıyor: Kadın milletvekilinin iç çamaşırı faturası Macron'un başını yaktı
15:57 YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç!
15:19 Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada
15:08 Arkadaşını bacağından bıçakladı, linçten zor kurtuldu!
15:06 Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış
15:02 Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 16:49:13. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da yanan evde dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement