Antalya'da yanan evde dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Antalya'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'ndeki 5 katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Muhammet ve 5 yaşındaki Mustafa Sasullu, yakınları tarafından çıkartıldı.

Dumandan etkilenen 2 çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangının ardından eve gelen anne Ümit Sasullu, gözyaşı döktü.