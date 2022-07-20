Antalya'da yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor - Son Dakika
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Antalya'da yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

20.07.2022 11:36

Antalya'da geçen yıl çıkan yangında küle dönen ormanlık alanlarda boy gösteren fidanlar, bölgede yeniden kısmen yeşil bir görüntü oluşturmaya başladı.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da geçen yıl çıkan yangında küle dönen ormanlık alanlarda boy gösteren fidanlar, bölgede yeniden kısmen yeşil bir görüntü oluşturmaya başladı.

Manavgat ilçesinde geçen yıl 28 Temmuz'da başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle yayılan, 6 kişinin hayatını kaybetmesine, ormanda yaşayan çok sayıda canlının ölmesine, evlerin ve ağaçların küle dönmesine neden olan yangının üzerinden 1 yıl geçti.

Yangının ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgenin yeniden yeşil görünümüne kavuşması için rehabilitasyon çalışmalarına başladı.

Yanan alanlarda temizlik yapan ekipler, diğer yandan da ağaçlandırma çalışması yürüttü.

Doğal gençleştirme yöntemlerinin yanı sıra dikimlerin de uygulandığı bölgelerde yeşeren kızılçam fidanları, yanan alanın kısmen de olsa yeniden yeşil bir görünüme kazanmasını sağladı.

Yanan ağaçların köklerinin çevresinde yeşeren fidanlar, gözle görülür boyutlara ulaştı.

Yanan alanlarda yapılan çalışmalar sonucu filizlerin boy göstermesiyle oluşmaya başlayan yeşil görüntü, AA ekibince helikopter ile havadan görüntülendi.

Yanan alanlardaki ağaçlandırma çalışmaları yüzde 90 tamamlandı

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, geçen yıldan bu yana hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yangın sonrası bir yandan bölgenin yanan ağaçlardan temizlendiğini, bir yandan da toprağın yeni fidanlar için hazırlandığını anlatan Dikici, bölgede gerek kozalaklardan dökülen gerekse elle atılan tohumların yanı sıra fidan dikimi ile yeşillendirme çalışmalarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çalışmalarda yıl dolmadan yüzde 90'ının tamamlandığını belirten Dikici, şunları söyledi:

"Sonbahara kadar bütün işimizi bitireceğiz. Bu kadar büyük bir alanı bir yıl içerisinde ağaçlandırabilmek gerçekten büyük bir başarı. Yanan alanlardaki fidanları biz görmeye başladık, 3 sene içerisinde de herkes daha net bir şekilde görecek. O zaman nasıl çalıştığımızı anlayacaklar. Çalıştığımız alanlar dümdüz tarla değil, dağda, bayırda, kayalıklarda çalışıyoruz. Kışın yağmurda arabalar çıkamadı, insanlar gidemedi ama biz çalışmamızı hiç durdurmadık."

Dikici, gerek kozalaklardan dökülen tohumların gerekse elle yapılan tohumlamalarda fidanların boylarının 12-15 santimetreye kadar ulaştığını belirtti.

1 milyon 645 bin fidan toprakla buluştu

Bölgede tohumlama çalışmalarının yanı sıra fidan dikimleri de gerçekleştirildiğini dile getiren Dikici, bugüne kadar ormanlık alana 1 milyon 404 bin kızılçam fidanı dikildiğini belirtti.

Ayrıca yol kenarına ve köy yerleşim alanı kenarlarına yangına dayanıklı bitki türleri dikimleri yaptıklarını anlatan Dikici, 80 bin harnup, 25 bin servi, 44 bin defne, 60 bin zakkum, 32 bin diğer yapraklı tür ile toplam 1 milyon 645 fidanı dikimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Vedat Dikici, 2008'de Antalya'da 16 bin hektarlık alanın yandığını ve o dönemde de "bölgenin imara açılacağı, yanan alanlara otel yapılacağı" yönünde iddialar atıldığını hatırlatarak, o bölgeyi yine ormanlık alan haline getirdiklerini kaydetti.

Gerek olası yangınlara anında müdahale, yangınların söndürülmesi gerekse yangın sonrası bölgenin ağaçlandırılması yönünde önemli yatırımlar yapıldığını belirten Dikici, yangınların büyük bir bölümünün insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, insanların da daha dikkatli olmalarını istedi.

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Kaynak: AA

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