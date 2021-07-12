Antalya'da yanan otomobilde can pazarı - Son Dakika

Antalya'da yanan otomobilde can pazarı

Yanan otomobilin içinde kalan sürücüyü kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Bazı vatandaşlar balkonlarından hortumla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı

Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'da alev alev yanan otomobilin içindeki sürücüyü kurtarmak için çevredekilerin seferber oluşu cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücü, vatandaşların yardımıyla çıkartılırken araç ise küle döndü.

Olay, dün gece 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler alevleri içerisindeki otomobilde sürücünün olduğunu görünce yangın tüpleriyle araca müdahalede bulunmaya başladı. Çevre binadaki vatandaşlar da balkonlarından hortumla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Panik anlarının yaşandığı yangında, sürücü çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Otomobilden çıkartılan sürücü ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.