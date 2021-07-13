Antalya'da yanan otomobildeki can pazarı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Antalya'da alev alev yanan otomobil ve içinde olduğu belirtilen sürücüyü kurtarmak için çevredekilerin seferber oluşu güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobile balkonundan hortumla su sıkan bir kadın ise o anları, "İçerisinde sanki intihara teşebbüs eden birisi var gibiydi. Sürücünün çıktığını görmedim ama içinde yandığını sandım" sözleriyle anlattı.

Olay, dün gece 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken arızalandı. Cadde üzerinde ikaz lambalarını yakarak duran sürücünün aracı, bir anda alt kısmından alev aldı. Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler alevleri içerisindeki otomobilde sürücünün olduğunu görünce yangın tüpleriyle araca müdahalede bulunmaya başladı. Çevre binadaki vatandaşlar da balkonlarından hortumla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Panik anlarının yaşandığı yangında, sürücü iddiaya göre çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Otomobilden çıkartılan sürücünün yaralanmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili polisin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

"Sürücünün içinde yandığını sandım"

Olayın görgü tanıklarından Mehtap Yayla, yangın anında büyük bir ses duyduğunu belirterek, "Önce bir ses duydum. Daha sonra camdan baktığımda içeride bir sürücü vardı. Sürekli arabayı hareket yapacak şekilde çalıştırmaya devam etti. 15 dakika boyunca arabayı o şekilde çalıştırmaya devam etti. İçerisinde sanki intihara teşebbüs eden biri var gibiydi. Arabadan bir ateş çıkınca, o panikle içeri kaçtım. Hemen polise haber verdim. Tekrar döndüğümde alevler içerisinde tekerlekleri patlamaya başladı. Sürücünün çıktığını görmedim ama içinde yandığını sandım. Sonra çıktığını söylediler. Çok panik olmuştum. Hatta balkondan ateşi suyla söndürmeye çalıştım" dedi.

Yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobilin yanışı ve daha sonra yaşananlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin bölgeye gelişi, uzun bir süre ikaz lambalarını yakarak beklemesi ve bir süre sonra ise alt kısmından yanmaya başladığı görüldü. Yine görüntülere, çevredekilerin yardıma koşup aracı söndürmeye çalışmaları yer alırken, sürücünün araçtan ne zaman ve nasıl çıktığı ise belirsizliğini korudu. - ANTALYA