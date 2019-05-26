Son Dakika Haberleri: Antalya'da yangın

Antalya'da yangın

5 saat önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Meltem Mahallesi'nde bulunan apartmanın 9. katındaki dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede diğer odalara sıçraması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Yangında dumandan etkilenen ev sakinlerinden Semiha ve eşi Yüksel Sadıkoğlu'na sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında yatak odası kullanılamaz hale geldi, diğer odalarda hasar oluştu.
Yangın, mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu.
Antalya'da yangın
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:49 Kaynak: AA
Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel
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