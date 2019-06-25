Antalya'da yangın
14 dakika önce
Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinini birbirine bağlayan Haçbel mevkisinde yangında 100 dönüm makilik alan ve orman yandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:21 Kaynak: AA
'nın Alanya
ve Gazipaşa
ilçelerinini birbirine bağlayan Haçbel mevkisinde yangında 100 dönüm makilik alan ve orman yandı.
Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu
Şaka yaptığı zannedilen genç boğuldu
Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi
Kocalarıyla sorunlarını çözmek umuduyla hepsi aynı erkekle buluştu