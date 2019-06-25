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Antalya'da yangın

14 dakika önce

Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinini birbirine bağlayan Haçbel mevkisinde yangında 100 dönüm makilik alan ve orman yandı.

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Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinini birbirine bağlayan Haçbel mevkisinde yangında 100 dönüm makilik alan ve orman yandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:21 Kaynak: AA
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