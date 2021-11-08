Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sağlık ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında fenalık geçiren bazı ev sakinlerine müdahale etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada bulunanlar dumanı fark ederek dışarı çıkıp durumu itfaiyeye bildirdi.

Orta Mahallesi 1038 Sokak'taki Yusuf Kurt 'a ait 3 katlı binanın üst katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya 'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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