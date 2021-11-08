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Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

08.11.2021 16:13

Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Orta Mahallesi 1038 Sokak'taki Yusuf Kurt'a ait 3 katlı binanın üst katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binada bulunanlar dumanı fark ederek dışarı çıkıp durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

Sağlık ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında fenalık geçiren bazı ev sakinlerine müdahale etti.

Klimadan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Yusuf Kurt, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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