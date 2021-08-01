Antalya'da yangın çıkan evde maddi hasar oluştu - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri, psikolojik rahatsızlığı olduğu ve evden kaçtığı ileri sürülen kiracıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.