Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1270 Sokak'taki üç katlı binanın üst katında yangın çıktığı ihbarı alınması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Antalya 'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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