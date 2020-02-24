Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan kişiyi arkadaşı pencereyi kırarak kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan kişiyi arkadaşı pencereyi kırarak kurtardı - Son Dakika

Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan kişiyi arkadaşı pencereyi kırarak kurtardı

6 saat önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan kişi, pencereyi kırarak içeriye giren arkadaşı tarafından kurtarıldı.

Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan kişiyi arkadaşı pencereyi kırarak kurtardı, System.String[]

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan kişi, pencereyi kırarak içeriye giren arkadaşı tarafından kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi 6150 Sokak'taki kağıt toplayıcılığı yapan Yusuf Hayran'a (70) ait müstakil evin bahçe kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Hayran, alevlerin evin girişini kapatması ve paniğe kapılması nedeniyle içeriden çıkamadı.

Dumanları görerek gelen Selahattin Kılıç (58), 25 yıllık arkadaşının evde mahsur kaldığını fark etti. Pencerenin camlarını kıran Kılıç, içeri girip arkadaşını sırtlayarak dışarı çıkmasını sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde ve bahçedeki kamyonette hasara yol açtı.

Yusuf Hayran, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının, bahçenin üstünü kaplayan naylon brandanın üzerine atılan torpilin patlaması sonucu çıkmış olabileceğini söyledi.

Kendisi evden çıkaran arkadaşına teşekkür eden Hayran, kimliği ve 210 lirası bulunan cüzdanını da yangından kurtarmayı başardığını anlattı.

Selahattin Kılıç ise yangını görünce eve geldiğini ancak alevler nedeniyle dış kapıdan içeri giremediğini anlattı.

Çöp kovasını ayaklarının altına koyarak pencereye ulaştığını belirten Kılıç, "Camı kırıp içeri girdim. Yusuf'u sırtıma alıp aşağı indirdim." dedi.

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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