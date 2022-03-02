Antalya'da yangın çıkan evdeki kadın öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da yangın çıkan evdeki kadın öldü

02.03.2022 14:14
Antalya'da yangın çıkan evdeki kadın öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın hayatını kaybetti.

Taşağıl Mahallesi Mihrap Caddesi'nde Mustafa Kökçü'nün oturduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Kökçü, eşi Ayşe Kökçü (70) ile evin bodrum katında yaşayan kızını uyandırarak dışarıya çıkardı.

Kökçü, çeşmeye bağladığı hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölge sevk edilen itfaiye ve arozöz ekiplerinin, iki saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Eve giren itfaiye ekipleri, Ayşe Kökçü'nün cesedini buldu.

Kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Başından hafif yaralanan ve tedavisi yapılan Mustafa Kökçü, gazetecilere, gece uyurlarken yangının çıktığını söyledi.

Dışarı çıkardığı eşinin tekrar eve girdiğini görmediğini ifade eden Kökçü, "Evde muhabbet kuşu ve altınlarımız vardı. Muhtemelen onları almak için geri girmiş, bir daha da çıkamamış. Yangın söndürülünce cansız bedenine ulaştık. Hem eşimi hem evimi her şeyimi kaybettim, çok üzgünüm." dedi.

YORUMLAR
500
Yaşlı kadın oğlunun fotoğrafı ve kuşlarını kurtarmak isterken yanarak öldü Yaşlı kadın oğlunun fotoğrafı ve kuşlarını kurtarmak isterken yanarak öldü Motosiklet sürücüsünü kazada taktığı kask kurtardı Motosiklet sürücüsünü kazada taktığı kask kurtardı

Manavgat, Taşağıl, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yangın çıkan evdeki kadın öldü - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz!
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
13:25 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya 3 gün önce Boğazlardan 4 gemi geçirmek istedi, rica ettik, vazgeçtiler!
13:23 Rus heyetine Ukraynalıların cevabı sert oldu! El bombalarıyla kaçtılar
13:06 Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşkını ilan etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:19:38. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da yangın çıkan evdeki kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement