Son Dakika Haberleri: Antalya'da yangın mağdurlarına konteyner desteği
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Antalya'da yangın mağdurlarına konteyner desteği

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ve Kaş ilçelerinde yangından zarar gören ailelere, konteyner ve para yardımında bulundu.

Antalya'da yangın mağdurlarına konteyner desteği, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ve Kaş ilçelerinde yangından zarar gören ailelere, konteyner ve para yardımında bulundu.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Manavgat'ın Yeşilbağ Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın birinci günü çıkan yangında evlerini, ahırlarını ve samanlıklarını kaybeden dört aileye yardım eli uzattı. Evsiz kalan dört aileye, konteyner ev verildi.
Kaş'ın Çerçiler Mahallesi'nde iki katlı evde çıkan yangında, Ahmet ve Hasibe Yılmaz çiftinin tüm eşyaları zarar gördü.
Belediye ekipleri, aileye ayni ve nakdi yardımda bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:41 Kaynak: AA
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