Antalya'da yangın mağdurlarına sulama borusu dağıtıldı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören vatandaşlara sulama borusu dağıtıldı.

Manavgat Belediyesi ve Ahbap Derneği iş birliğiyle sağlanan sulama boruları için Manavgat Atatürk Stadı'nda dağıtım töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, törende yaptığı konuşmada, hayırsever vatandaşlar, firmalar ve kuruluşlardan gelen yardımları, tespit çalışmalarını tamamladıktan sonra hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Sözen, "Onlara bir katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Manavgat Belediyesi, tüm imkanlarını vatandaşlarla eşit bir şekilde paylaşmaya devam edecektir. Bizleri ve üreticilerimizi unutmayan tüm hayırsever dostlarımıza ve özellikle yangının ilk gününden itibaren her an bizlerle olan Ahbap Derneğine yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Dağıtım töreninde, Aksaz, Yeniköy, Yavrudoğan ve Saraçlı mahallelerinde 103 üreticiye 2 bin 122 adet sulama borusu, Güzelyalı, Beydiğin, Çardak, Dikmen, Yukarı Işıklar ve Ahmetler mahallelerinde de 123 çiftçiye, toplam 12 bin 300 metrelik kangal boru teslim edildi.