Antalya'da yangından etkilenen yaban hayatı unutulmadı - Son Dakika

Antalya'da yangından etkilenen yaban hayatı unutulmadı

Gündoğmuş ilçesinde Milli Parklar alanına 10 ton karpuz bırakıldı

-Karpuzların doğaya bırakılmasına Kaymakam Hamza Özbilgi de destek verdi.

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş İlçesinde orman yangınından etkilenen yaban hayatına 10 ton karpuz bırakıldı. Karpuzların doğaya bırakılmasına Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi de destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü, Gündoğmuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince doğadaki yaban hayvanlarına 10 ton karpuz bırakıldı. Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi koordinasyonunda Seydişehir Bağra köyündeki üreticilerden alınan 10 ton karpuz tespit edilen tespit alanlara bırakılarak yangında tahrip olan yaban hayatına katkı sağlaması hedeflendi. Karpuzların doğaya bırakılmasına Kaymakam Hamza Özbilgi de destek verdi.

"Yaban hayatını geliştirme sahalarında ciddi kayıplar oldu"

Gündoğmuş kaymakamı Hamza Özbilgi, Gündoğmuş'taki yangında çok büyük miktarda orman emvali, bağ ve bahçelerin zarar görmesi dolayısıyla yaban hayatını geliştirme sahalarında ciddi kayıplar olduğunu söyledi. Özbilgi, "Bu bölgelerimizde yaşayan hayvanların aç ve susuz kalmaması için, bir çalışma başlattık. Bu çalışmalara aralıklı olarak devam edeceğimizi söylemek isterim. Ayrıca yemleme çalışmalarımıza yaban hayvanlarının yanmayan bölgelerdeki bağ ve bahçelere ve insanların yerleşim yerlerine kadar yaklaşmasına sebebiyet vermesi neticesinde hem yerleşim yerlerimizi, hem de yaban hayatını korumak adına anlamlı bir çalışma oldu" dedi.

"Yemleme yapılan alanlar foto kapanlarla izlemeye alındı"

Akseki Doğa Koruma Milli Parklar şefi Mestan Hisarkaya, yangından zarar gören alanların kenarına bırakılan karpuzlardan yaban keçisi, yaban tavşanı, boz ayı, kuş türleri ve diğer türlerin yararlanması hedeflendiğini belirtti. Hisarkaya, yemleme yapılan alanların foto kapanlarla izlenmeye alındığını ifade etti.

"Büyük bir yangın felaketi yaşadık"

Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahalle Muhtarı İsa Boz ise, "Etrafımızdaki tüm alanlar yandı. Dolayısı ile yaban hayatı da aşırı derecede zarar gördü. Seydişehir Belediyesi tarafından 10 ton karpuz gönderildi. Gündoğmuş Kaymakamlığı koordinesi ve Akseki - Gündoğmuş Doğa Koruma Milli Parklar şefliği ile birlikte doğada bulunan bozayı, yaban keçilerine ve diğer canlılara yaban hayatı sahasında yangından zarar gören belirli noktalara karpuz bıraktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Seydişehir ilçesinden Belediye personeli Ali Tahir Çınar'da Seydişehir belediyesi tarafından Gündoğmuş ilçesinde meydana gelen orman yangını dolayısı ile hayvanların aç kalması sebebiyle Seydişehir ilçesi Bağra mahallesinden vatandaşlar tarafından 10 ton karpuz bağışlandığını ve Gündoğmuş bölgesindeki yaban hayatı sahasına bıraktıklarını söyledi.