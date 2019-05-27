Son Dakika Haberleri: Antalya'da yangının ardından

Antalya'da yangının ardından

4 saat önce

Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) sebzecilik ve süs bitkileri bölümü işletme binasının çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

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Antalya'da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) sebzecilik ve süs bitkileri bölümü işletme binasının çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Aşağıkocayatak Mahallesi'nde bulunan BATEM sebzecilik ve süs bitkileri işletme binasının çatısında izolasyon çalışması sırasında oksijen tüpünden çıkan alevler çevreye sıçradı.
Kısa sürede yangın tüm çatıyı sardı ve çalışanlar tahliye edildi.
Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında, çatının bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:30 Kaynak: AA
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