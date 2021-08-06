Doktor olan Çokal, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Yakınlarının çevreden yardım istemesi üzerine, ilk müdahaleyi bölgede incelemede bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal yaptı.

Yangının Karaöz Mahallesi'ni tehdit ettiği sırada evinde bulunan kadın, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da yangının tehdit ettiği bölgede fenalaşan kadına ilk müdahaleyi milletvekili Çokal yaptı - Son Dakika

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