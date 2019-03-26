Antalya'da Yankesicilik Operasyonu
1 saat önce
Antalya'da marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Antalya
'da marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa
ilçesi Kırcami Mahallesi'nde iki markette para üstlerinin el çabukluğu kullanılarak "tırnakçılık" yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerinin güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, kimliklerini tespit ettiği V.E, S.K. ve M.S'yi Erenköy
Mahallesi'nde bir markette hırsızlık yaparken suç üstü yakaladı.
Aramada, şüphelilerin çaldıkları öne sürülen 820 lira ve bir sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların çeşitli suçlardan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:08 Kaynak: AA
Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor
Gözü Dönmüş Cani, Öldürdüğü Kadının Mezarının Açılmasını İstedi
Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi
40 Dakika Teneffüs Projesi Başladı