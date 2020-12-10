Antalya'da "yapay zeka" işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Antalya'da "yapay zeka" işbirliği protokolü imzalandı

10.12.2020 13:35
Antalya'da

Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi programı kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), başlattıkları Yapay Zeka İnisiyatifi programı kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Antalya OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında gerçekleşen toplantıda, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve ANTGİAD Başkanı Osman Sert protokole imza attı.

Protokolle taraflar yapay zeka ve veri farkındalığını sağlayıp, yapay zeka uygulamalarının kullanımını artırmak ve iş analitiğinde verimli çözümler ile bölgedeki firmaları buluşturmak amacıyla eğitsel ve bilimsel iş birliğinde bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, pandeminin dijitalleşmeye büyük bir ivme kazandırdığını, geçmişte kulağa uzak bir geleceği çağrıştırıp bilimkurgu gibi gelen birçok şeyin bugünün gerçeği haline dönüştüğünü belirtti.

Antalya OSB'deki firmaları bu dönüşüme hazırlamak için yıllar öncesinden çalışmaya başladıklarını anımsatan Bahar, "Ancak pandemi hem bizlerin hem de tüm dünyanın bu dönüşüm için ön gördüğü süreyi öne çekti. Dolayısıyla hemen her işletmemiz, zerre vakit kaybetmeden içinde bulunduğumuz dijital çağa adapte olmak zorunda. Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD ile oluşturduğumuz güç birliğiyle, öncelikle bölgemiz firmalarına, devamında da Antalya'daki küçük ve orta ölçekli tüm işletmelerde bu farkındalığı oluşturup gerekli alt yapının kurulması için destek sağlamayı amaçlıyoruz. İlk seminerimizi özellikle bölgemiz sanayicilerini ilgilendiren konular dahilinde gerçekleştirip elimizdeki tüm imkanları onlar için seferber etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Sert ise ANTGİAD'ın çağın gereklerini yerine getirmeyi görev addettiğini, bu gereklilikleri de toplumsal farkındalıkla daha bilinir hale getirmeyi arzuladıklarını kaydetti.

Projeden ve gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getiren Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ise "Önce istişare ile başlayan sürecin adım adım hayata geçirilmesi memnuniyet verici. Teknolojinin bu denli hızlı evirildiği bir dönemde sivil toplum örgütlerinin de entegre olduğu, uygulanabilir üniversite-sanayi işbirliği modelleri ile dijital dönüşüme hızla geçmeyi başaracağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Bilim Üniversitesi, Yapay Zeka, Antalya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da 'yapay zeka' işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


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