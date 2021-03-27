Antalya'da yapılan 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası, sona erdi

20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda tüm kategorilerde altın madalyanın sahibi olan Türk Milli Takımı, toplamda 11 madalya kazandı.

Antalya Konyaaltı sahil yolunda 6 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, büyük kadınlarda Ayşe Tekdal, büyük erkeklerde Şahin Şenoduncu, 20 yaş altı kadınlarda Songül Koçer, 20 yaş altı erkeklerde Serhat Güngör, 18 yaş altı erkeklerde Hayrettin Yıldız, 18 yaş altı kadınlarda ise Elifnur Özbey Balkan şampiyonu oldu.

Büyük kadınlarda şampiyona tarihinde ilk altın madalya kazanan Türk sporcu Ayşe Tekdal, olimpiyat barajını geçip Tokyo 2020'ye gitme hakkını elde etti.

Tekdal, Balkan şampiyonası tasnifinde 1 saat 30 dakika 12 saniyelik derecesiyle en iyi derecesini 1 dakika 49 saniye geliştirdi.

Aynı yarışta tasnif dışı yarışan ve 1 saat 28 dakika 48 saniyelik derece yapan Meryem Bekmez de kendisine ait Türkiye büyükler ve 23 yaş altı rekorlarını geliştirdi.

Şahin Şenoduncu ise 1 saat 24 dakika 20 saniyelik derecesiyle kariyerinde ikinci kez Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye birinci tamamladı

Yarışmalar sonunda yapılan puan tasnifinde Türkiye 61 puanla birinci, Romanya 34 puanla ikinci, Bulgaristan 13 puanla üçüncü, Yunanistan 9 puanla dördüncü, Sırbistan 3 puanla beşinci oldu. Slovenya ise puan alamadı.

Balkan Yürüyüş Şampiyonası sonunda oluşan dereceler şöyle:

Büyük erkekler 20 kilometre

1- Şahin Şenoduncu - 1: 24: 20

2- Abdülselam İmuk - 1: 24: 51

3- Ionut Plesu (Romanya) - 1: 31: 26

Büyük kadınlar 20 kilometre

1- Ayşe Tekdal - 1: 30: 12

2- Panayota Tsinopoulou (Yunanistan) - 1: 32: 33

3- Christina Papadopoulou (Yunanistan) - 1: 32: 53

20 yaş altı erkekler 10 kilometre

1- Serhat Güngör - 42: 06

2- Mazlum Demir - 43: 13

3- Gabriel Milosi (Romanya) - 54: 46

20 yaş altı kadınlar 10 kilometre

1- Songül Koçer - 50: 18

2- Maria Lataretu (Romanya) - 51: 27

3- Şükran Ayaz - 52: 35

18 yaş altı erkekler 10 kilometre

1- Hayrettin Yıldız - 43: 43

2- Mehmet Güngör - 45: 52

3- Darius Melenciuc (Romanya) - 49: 32

18 yaş altı kadınlar 5 kilometre

1- Elifnur Özbey - 24: 01

2- Ayşenur Buse Günaslan - 25: 18

3- Delia Ochiana (Romanya) - 26: 17