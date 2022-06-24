Antalya'da yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi Marmaris'te de görev başında

Antalya'da alevlerin ortasında kaldığı sırada yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi Özgür Şimşek, Marmaris yangınında da ilk günden bu yana görev yapıyor.

Manavgat'ta geçen yıl arazözün içerisinde alevler arasında kaldığı sırada merkezin "Acil olarak aracı terk et, güvenli bölgeye geç, araç yanacak." uyarısına "Ben anlamam güvenli bölgeden. 80 milyonun hakkı var. Ben bunu bırakmam. Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın." şeklinde cevap vererek herkesi duygulandıran Özgür Şimşek, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangına da müdahale ediyor.

Bördübet bölgesinde görev yapan Şimşek, yangının ilk çıktığı günden bu yana ekip arkadaşlarıyla yılmadan çalışıyor.

Yangının söndürülmesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşayan ve rüzgarın etkisiyle bölgede yeni bir yangın çıkma ihtimaline karşı nöbetini sürdüren Şimşek, AA muhabirine, yangın başladıktan 30 dakika sonra Antalya'dan hareket ettiklerini söyledi.

Bölgeye ulaştıklarında bütün meslektaşlarıyla uyumlu ve koordineli bir şekilde çalıştıklarını aktaran Şimşek, yerden arazözlerle havadan da helikopter ve uçaklarla bulundukları su toplama çukuru mevkisinde yangının ilerleyişini durdurmayı başardıklarını anlattı.

Ormanların sadece teşkilatın değil Türk milletinin olduğunu dile getiren Şimşek, "Bu ormanlara hepimiz sahip çıkmalıyız. Bütün teşkilat olarak yılmadan çalıştık. Bakanlarımız, genel müdürlerimiz gece gündüz sahadaydı. Vatandaşlarımız, yöre halkının da desteğini hep yanımızda hissettik. Yeşil vatanın bizim için Antalya'sı, Marmaris'i, Trabzon'u olmaz. Nerede olsa yangına canla başla müdahale ederiz." dedi.

Kullandığı S-30 numaralı arazözün adını "can yoldaşım" koyduğunu ifade eden Şimşek, "80 milyonun hakkı var diyerek bırakmadığım yoldaşım arazöz ile yine görev başındayım. Allah daha büyük yangınlar göstermesin inşallah ama olursa da uzaklık fark etmeden her zaman müdahale etmeye hazırız." diye konuştu.