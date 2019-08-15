Son Dakika Haberleri: Antalya'da yaralama, iş yeri ve otomobil kurşunlama iddiasına 2 gözaltı
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Antalya'da yaralama, iş yeri ve otomobil kurşunlama iddiasına 2 gözaltı

1 saat önce

Antalya'da aralarındaki husumetten dolayı yaralama, iş yeri ve otomobil kurşunlama olaylarına karıştığı gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

Antalya'da yaralama, iş yeri ve otomobil kurşunlama iddiasına 2 gözaltı, System.String[]
Antalya'da aralarındaki husumetten dolayı yaralama, iş yeri ve otomobil kurşunlama olaylarına karıştığı gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaylar, Temmuz ve Ağustos aylarındaki farklı tarihlerde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarındaki husumetten dolayı bir kişinin bacaklarından yaralanması ve ardından iş yerleri ile otomobillerin kurşunlanması olaylarının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 22 kişinin ifadesine başvurdu. İfadeler doğrultusunda operasyon başlatan polis, iki ayrı gruptan M.Ç. ile E.S.'yi gözaltına aldı.

İfadesi alınan iki şüpheli, 'İş yeri kurşunlama, kasten adam öldürmeye teşebbüs, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı belirtildi. - ANTALYA
Güzeloba Mahallesi, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
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