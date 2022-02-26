Antalya'da yaralama ve tehdit suçundan aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde, basit yaralama ve tehdit suçundan aranan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine hırsızlık şüphelilerine ve aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Operasyonlar sonucunda basit yaralama ve tehdit suçlarından kaydı bulunan H.Y. ile hırsızlık şüphelisi M.Ç. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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