Antalya'da yaralama ve tehdit suçundan aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da yaralama ve tehdit suçundan aranan zanlı tutuklandı

26.02.2022 21:10
Antalya'da yaralama ve tehdit suçundan aranan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, basit yaralama ve tehdit suçundan aranan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, basit yaralama ve tehdit suçundan aranan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen ihbar üzerine hırsızlık şüphelilerine ve aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonlar sonucunda basit yaralama ve tehdit suçlarından kaydı bulunan H.Y. ile hırsızlık şüphelisi M.Ç. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Jandarma, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yaralama ve tehdit suçundan aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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