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Antalya'da yaralı balaban kuşunun tedavisi tamamlandı

38 dakika önce

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir vatandaşın bulunduğu yaralı balaban kuşunun tedavisi tamamlandı.

Antalya'da yaralı balaban kuşunun tedavisi tamamlandı, System.String[]

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir vatandaşın bulunduğu yaralı balaban kuşunun tedavisi tamamlandı.

İlçede bir yemek üretim tesisinde çalışan Adbullah Evciman, işe giderken Atatürk Caddesi'nde yaralı kuş buldu. Daha önce hiç görmediği kuşu iş yerine götüren Evciman, vücudunun sol tarafında kanaması olan hayvana su verdi.

Evciman'ın bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan kuşun, nesli tükenme tehlikesi altında olan "balaban" türü olduğu belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine götürülen balaban kuşunun tedavisi tamamlandı.

Hayvanat Bahçesi Sorumlu Veteriner Hekimi Aygün Arsun, yaptığı açıklamada, kuşun yakında doğal yaşam alanına salınacağını ifade etti.

Arsun, "Hayvan geldiğinde sol kanat kısmına yakın bir bölgede ezilmeye bağlı bir yaralanma vardı. Hemen yaranın tedavi ve bakımı yapıldı." diye konuştu.

Antibiyotik tedavisi uyguladıklarını anlatan Arsun, balaban kuşunun kısa sürede iyileştiğini sözlerine ekledi.

Atatürk Caddesi, Döşemealtı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:58 Kaynak: AA
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