Antalya'da yaralı caretta, 3 saat süren çalışmayla sudan çıkarıldı - Son Dakika

Antalya'nın Demre ilçesinde yaralı olarak bulunan caretta caretta kaplumbağası, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu denizden çıkarılarak, tedavi altına alındı.

Demre ilçesi Çayağzı mevkisinde bir vatandaş, yaralı caretta caretta kaplumbağası olduğunu fark ederek, Demre Belediyesine ve Likya Doğa Sporları Derneği gönüllülerine haber verdi. Bölgeye gelen dernek yetkilisi ve gönüllüler, denize girerek yaralı carettayı karaya çıkarmaya çalıştı. Ağa bağlanan kaplumbağa, kıyıya yaklaştırılınca ağı yırttı ve tekrardan su altına geri kaçtı. Yaklaşık 3 saat süren uğraş sonucunda yaralı kaplumbağa denizden çıkarıldı.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaralı kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirilerek tedavi altına alındı. - ANTALYA