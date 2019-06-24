Antalya'da yaralı ebabil kuşu bulundu
1 saat önce
Manavgat ilçesinde yaralı bulunan ebabil kuşu milli parklar müdürlüğüne teslim edildi.
Manavgat
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:31 Kaynak: AA
ilçesinde yaralı bulunan ebabil kuşu milli parklar müdürlüğüne teslim edildi.
İşkur Manavgat Hizmet Merkezi görevlilerince kurum binası önünde yaralı halde ebabil kuşu bulundu. Görevliler, önce Manavgat Belediyesine ardından Manavgat Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verdi. Başına darbe aldığı görülen kuşu teslim alan milli parklar müdürlüğü görevlisi, tedavi için veterinere götürdü. Kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.
21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu
Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor
AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak
Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi