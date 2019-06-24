Son Dakika Haberleri: Antalya'da yaralı ebabil kuşu bulundu
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Antalya'da yaralı ebabil kuşu bulundu

1 saat önce

Manavgat ilçesinde yaralı bulunan ebabil kuşu milli parklar müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya'da yaralı ebabil kuşu bulundu, System.String[]
Manavgat ilçesinde yaralı bulunan ebabil kuşu milli parklar müdürlüğüne teslim edildi.
İşkur Manavgat Hizmet Merkezi görevlilerince kurum binası önünde yaralı halde ebabil kuşu bulundu. Görevliler, önce Manavgat Belediyesine ardından Manavgat Milli Parklar Müdürlüğüne bilgi verdi. Başına darbe aldığı görülen kuşu teslim alan milli parklar müdürlüğü görevlisi, tedavi için veterinere götürdü. Kuşun tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:31 Kaynak: AA
İŞKUR, Manavgat, Güncel
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