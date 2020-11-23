Antalya'da yaralı halde bulunan caretta caretta Muğla'da tedavi ediliyor - Son Dakika

Antalya'da yaralı halde bulunan caretta caretta Muğla'da tedavi ediliyor

Antalya'nın Finike ilçesinde, boynundan zıpkınla vurulmuş halde bulunan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavi altına alındı.

Antalya'nın Finike ilçesinde, boynundan zıpkınla vurulmuş halde bulunan caretta caretta, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavi altına alındı. Yaralı caretta caretta, Ortaca'daki DEKAMER görevlilerince alınarak merkeze getirildi. Boynundaki zıpkın, operasyonla çıkarılan yaralı caretta caretta, ekiplerin gözetimi altına alındı. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Finike'den alınan ihbarı değerlendiren ekiplerinin, boynuna zıpkın saplanan bir İribaş deniz kaplumbağasını alarak merkeze getirdiğini söyledi. Gece geç saatlerde operasyona alınan ve röntgen filmi çekilen deniz kaplumbağasının gözlem altında tutulduğunu belirten Kaska, "Yüzgecine misina dolandığı ve kloaktan misina çıkışı da gözlenen yaralı kaplumbağayı kurtaran Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ve operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Fevzi Uzun'a teşekkür ediyoruz. Caretta carettanın bundan sonraki tedavisi merkezimizde devam edecek." şeklinde konuştu. Yakup Kaska, ilk izlenimlerinin, caretta carettanın yaklaşık 10 gün önce, zıpkınla hedef gözetilerek vurulmuş olabileceği yönünde olduğunu kaydetti.

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