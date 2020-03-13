Antalya'da yaralı martı tedavisinin ardından doğaya salındı - Son Dakika
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Antalya'da yaralı martı tedavisinin ardından doğaya salındı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kanadı yaralı martının tedavisi yapıldı.

Antalya'da yaralı martı tedavisinin ardından doğaya salındı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde kanadı yaralı martının tedavisi yapıldı.

Alanya ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan kanadı yaralı martı, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık bir aylık tedavinin ardından iyileşen martı, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, martının kanadı yaralı olduğu için bir süre uçamadığını söyledi.

Büyük bir titizlikle martının tedavisini yaptıklarını aktaran Kanlı, "İyileşip kanadını rahat kullanmaya başlayınca doğal ortamına bıraktık."dedi.

Alanya Belediyesi, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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