Antalya'da Yardım Bahanesiyle Gasp İddiası
46 dakika önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otobüsten inmesine yardımcı oldukları yaşlı kadının altın kolye ve küpelerini gasbettiği iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Antalya
'nın Muratpaşa
ilçesinde, otobüsten inmesine yardımcı oldukları yaşlı kadının altın kolye ve küpelerini gasbettiği iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Güvenlik Mahallesi Vatan Bulvarı'nda Seval Y'nin (74) otobüsten inmesine R.B. (22) ile G.M.S. (37) yardım etti.
Apartman girişine kadar izledikleri Seval Y'nin altın kolye ve küpelerini gasbettiği öne sürülen şüpheliler daha sonra kaçtı.
İhbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından kimliklerini tespit ettiği R.B. ve G.M.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, Yeşildere
Mahallesi'ndeki bir marketten de hırsızlık yaptıkları iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:03 Kaynak: AA
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