Antalya'da yardım isteyen düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde yardım isteyen iki lastik bottaki 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki Gürmeli Adası'nda mahsur kalan bir grup düzensiz göçmenin yardım çağrısı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Afganistan ve bir Pakistan uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmene de yardım edildi.