Antalya'da yargılanan FETÖ'nün Isparta sorumlusu ve eşine hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'da yargılanan FETÖ'nün Isparta sorumlusu ve eşine hapis cezası

6 saat önce

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan örgütün Isparta sorumlusu 13 yıl 6 ay, eşi 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da yargılanan FETÖ'nün Isparta sorumlusu ve eşine hapis cezası, System.String[]

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan örgütün Isparta sorumlusu 13 yıl 6 ay, eşi 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İlker Özdoğan ve tutuksuz yargılanan eşi Ayşe Özdoğan ile avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgütün Isparta sorumlusu olduğu belirtilen sanık İlker Özdoğan'a 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Eşi Ayşe Özdoğan'ı ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran heyet, sanığın tutuklanmasına hükmetti.

Antalya, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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