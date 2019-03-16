Antalya'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Antalya
'da yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ziyareti nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan
'ın yarın yapacağı ziyaretle ilgili olarak, Havalimanı, Serik Caddesi, Gazi Bulvarı
, Düden Kavşağından sağa Yeşilırmak Caddesi
'nden miting alanı olan Turgut Özal
Kongre Merkezi arasında trafik kontrollü olarak sağlanacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın geçişleri sırasında güzergahların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Gazipaşa
, Alanya
, Manavgat
, Serik istikametinden Havalimanına geleceklerin, mağdur olmaması için havaalanına gelişlerinde bu durumu göz önünde bulundurarak yola çıkmalarının uygun olacağı belirtilen açıklamada, Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik istikametinden şehir merkezi otogar istikametine gideceklerin, havalimanına gelmeden Yeni Altınova
Yoluna (Hal İstikametine) dönüş yaparak, seyir etmelerinin veya Serik'in Kadriye bölgesi Kumköy
istikametine bulunan Kral yolunu kullanarak Kundu, Lara istikametine geçmelerinin uygun olacağı aktarıldı.
Açıklamada, şehir merkezi istikametinden Havalimanı-Serik istikametine gideceklerin Yeni Hal Kavşağı'ndan Yeni Altınova yolunu takiben Havalimanı Köprüsünden gitmelerinin uygun olacağı kaydedildi.