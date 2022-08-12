Antalya'daki komisyoncu cinayetinin şüphelisi, Sivas'ta yakalandı - Son Dakika
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Antalya'daki komisyoncu cinayetinin şüphelisi, Sivas'ta yakalandı

12.08.2022 12:14
Antalya'daki komisyoncu cinayetinin şüphelisi, Sivas'ta yakalandı

ANTALYA'da yaş sebze-meyve komisyoncusu Gülhan Koca'yı (38), evinin önünde tabancayla 11 el ateş açarak öldüren Yıldıray K. (26), Sivas'ın Hafik ilçesinde yakalandı.

ANTALYA'da yaş sebze-meyve komisyoncusu Gülhan Koca'yı (38), evinin önünde tabancayla 11 el ateş açarak öldüren Yıldıray K. (26), Sivas'ın Hafik ilçesinde yakalandı.

Olay, dün Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Yaş sebze-meyve komisyonculuğu yapan Gülhan Koca, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Koca, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Gülhan Koca'nın evinin önüne gelerek otomobilden tabancayla 11 el ateş eden şüphelinin, Yıldıray K. olduğunu tespit etti. Plaka Tanıma Sistemi'nden şüphelinin aracının, Sivas'ın Hafik ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, otomobili Yarhisar köyü yakınlarında durdurdu. Polisleri görünce otomobilden inip, araziye kaçan Yıldıray K., kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yıldıray K.'nin, Antalya'ya gönderileceği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Antalya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki komisyoncu cinayetinin şüphelisi, Sivas'ta yakalandı - Son Dakika

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