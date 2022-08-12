Olay, dün Serik ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Yaş sebze-meyve komisyonculuğu yapan Gülhan Koca, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Koca, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Gülhan Koca'nın evinin önüne gelerek otomobilden tabancayla 11 el ateş eden şüphelinin, Yıldıray K. olduğunu tespit etti. Plaka Tanıma Sistemi'nden şüphelinin aracının, Sivas'ın Hafik ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, otomobili Yarhisar köyü yakınlarında durdurdu. Polisleri görünce otomobilden inip, araziye kaçan Yıldıray K., kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yıldıray K.'nin, Antalya 'ya gönderileceği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Antalya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'daki komisyoncu cinayetinin şüphelisi, Sivas'ta yakalandı - Son Dakika

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