Antalya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Antalya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı

01.02.2021 10:55
Antalya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı, System.String[]

Antalya'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi.

Antalya'da yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Evlek Milli Parklar sınırlarında koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında yasa dışı yaban keçisi avladıkları belirlenen 3 kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem yapıldı, araçlarına da el konuldu.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Parklar, Para Cezası, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangında duygulandıran görüntüler Medipol Başakşehir Youssouf Ndayishimiye'yle 4,5 yıllık anlaşma sağladı Trabzonspor, Yunus Mallı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı İçeride binlerce hayvan var! 3 bin 500 metrekarelik dev çiftlik alev alev yandı Yedek listeden Suvivor 2021'e dahil olan Doğan Keser'in imza hareketi herkesi şaşkına çevirdi Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor         
10:44
Rus masöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı! 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı Rus masöz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karıştırdı! 20'den fazla kişiye koronavirüs bulaştırdı         
10:41
Avrasya Tüneli ücretlerine yüzde 26 zam! Otomobil geçiş ücreti 46 liraya çıktı Avrasya Tüneli ücretlerine yüzde 26 zam! Otomobil geçiş ücreti 46 liraya çıktı         
10:24
Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı         
10:08
Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler Ameliyatla aldıkları dalağını kargo sırasında kaybettiler         
09:48
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem         
08:55
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir İrfan Can'ın imza töreninde Galatasaray'a gönderme: Fenerbahçe'nin çok büyük bir zaferidir         
00:03
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım! Dansöz Didem'den Bülent Serttaş'a tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!         
19:56
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Bülent Serttaş'a Hadise'den gönderme: Dans alkışlanır         
18:18
PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor         
18:00
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayan ünlü müzisyen cezaevinde ölü bulundu         
17:28
Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu Kısıtlamada 30 kilometrelik kovalamaca! Dur ihtarına uymayan şüpheli başından vuruldu         
15:03
Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 11:16:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da yasa dışı avlanan 3 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei