Son Dakika Haberleri: Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu
Son Dakika Güncel Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu

2 saat önce

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu, System.String[]

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Futbol ve Diğer Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Tuhafiye, aksesuar, kuyumcu ve şans oyunlarının yer aldığı iş yerlerindeki B.Ö, M.S, F.Ü, İ.A. ve V.D. gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Antalya, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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