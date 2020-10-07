Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side ve Kumköy mahallelerinde iki işletmede yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerlerinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yasa dışı bahiste oynamada kullanıldığı belirlenen 4 cep telefonu, 1 simkart, 1 tablet, 5 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 7 USB flash bellek, 5 ajanda ele geçirildi. Aramalarda ayrıca yasa dışı bahisten kazanıldığı değerlendirilen 4000 bin liralık senet, 4 bin 100 avro, 824 dolar, 60 sterlin ve 40 bin 945 lirası bulundu. Şüpheliler C.E, C.T.R, H.V. ve S.K. gözaltına alındı.

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