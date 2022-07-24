Antalya'da yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi - Son Dakika
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Antalya'da yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi

24.07.2022 18:34
Antalya'da yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Temmuz Çarşamba günü 14.00-17.00 saatleri arasında yapılan yasa dışı bahis uygulaması çerçevesinde toplam 19 işyeri denetlendi. İşyeri içerisinde bulunan 43 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Aynı gün içerisinde 21.00-24.00 saatleri arasında yapılan kumar, tombala, oyun makinaları uygulaması çerçevesinde da 8 işyeri daha denetlendi. İşyerleri içerisinde bulunan 61 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

1 işyerinin de ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli işlemler yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi - Son Dakika
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