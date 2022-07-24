Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Temmuz Çarşamba günü 14.00-17.00 saatleri arasında yapılan yasa dışı bahis uygulaması çerçevesinde toplam 19 işyeri denetlendi. İşyeri içerisinde bulunan 43 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Aynı gün içerisinde 21.00-24.00 saatleri arasında yapılan kumar, tombala, oyun makinaları uygulaması çerçevesinde da 8 işyeri daha denetlendi. İşyerleri içerisinde bulunan 61 şahsın GBT kontrolü yapıldı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.