Antalya'da yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasa dışı bahis uygulamasında 27 iş yeri denetlendi.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Temmuz Çarşamba günü 14.00-17.00 saatleri arasında yapılan yasa dışı bahis uygulaması çerçevesinde toplam 19 işyeri denetlendi. İşyeri içerisinde bulunan 43 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Aynı gün içerisinde 21.00-24.00 saatleri arasında yapılan kumar, tombala, oyun makinaları uygulaması çerçevesinde da 8 işyeri daha denetlendi. İşyerleri içerisinde bulunan 61 şahsın GBT kontrolü yapıldı.
1 işyerinin de ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli işlemler yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA
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