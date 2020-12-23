Antalya'da yasa dışı bahis ve terör örgütü propagandası operasyonunda 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla da 2 zanlı yakalandı.

Operasyonda, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Antalya 'da sosyal medyadan yasa dışı bahis oynama ve terör örgütü propagandası iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

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