Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

30.07.2022 19:35
Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda 30 ruhsatsız tabanca, 29 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda, evlerde bulunan 5 zanlı gözaltına alındı.

İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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