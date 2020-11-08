Antalya'da yasağa rağmen seyir terasında gençler, sokak düğününde davetliler coştu - Son Dakika

Antalya'da yasağa rağmen seyir terasında gençler, sokak düğününde davetliler coştu
08.11.2020 13:34
Antalya'da iki farklı etkinlikte bir araya gelen grup, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek müzik eşliğinde eğlendi.
Antalya'da iki farklı etkinlikte bir araya gelen grup, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek müzik eşliğinde eğlendi.
Ülke genelinde olduğu gibi turizm kenti Antalya'da yapılan tüm uyarılara rağmen iki farklı grubun eğlencesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kepez balkon seyir terasında toplanan bir grup genç, araçlarının ses sistemlerinden müzik açtı. Halka oluşturan gençler, hareketli müzik eşliğinde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oynadı.
İkinci grup ise Muratpaşa ilçesinde bir düğün organizasyonunda görüntülendi. Sokak düğününde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, davul zurna eşliğinde halay çekti. Maske takan kadınların sosyal mesafe kuralını ise ihlal ettikleri görüldü.
-İHA-
Son Dakika Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Aliyev "Babamın vasiyetini yerine getirdim" diyerek Şuşa zaferini ilan etti! Azeriler kutlama için sokaklara döküldü Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım