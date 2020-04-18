Antalya'da yasak öncesi ve sonrası görüntüler - Son Dakika

Antalya'da yasak öncesi ve sonrası görüntüler

Antalya'da koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde gerçekleşen sokağa çıkma yasağı nedeniyle kent sessizliğe büründü. DHA'nın 24 saat arayla havadan drone ile görüntülediği bulvar ve caddelerdeki farklılık ortaya çıktı.

Yasaktan bir gün önce 17 Nisan Cuma günü saat 09.30 ile sokağa çıkma yasağının uygulandığı 18 Nisan Cumartesi günü 09.30 arasında Demirören Haber Ajansı ekipleri, drone ile Antalya'nın en işlek cadde ve bulvarlarını görüntüledi. Cuma günü araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Antalya'da, cadde ve bulvarlarda araç hareketliliği göze çarparken, yasağın ilk günü işlek bulvar ve caddeler bomboş kaldı. Cumhuriyet Meydanı, 100.Yıl Bulvarı, Antalyaspor Kavşağı, Gazi Bulvarı, Demokrasi Kavşağı ve Burhanettin Onat caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri dışında araç trafiği gerçekleşmedi. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan görevli araçları dışında caddelerde araç olmadığı gözlendi.

Yasakla birlikte kentin tarihi ve simgesel mekanları Kaleiçi, Kalekapısı, Yat Limanı, Hardianus Kapıları, Konyaaltı Sahili, Düden ve Kurşunlu şelaleleri, Işıklar ve Şarampol caddeleri, sakin ve sessiz görüntüler verdi.